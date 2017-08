JOER: Equipe de Colorado é campeã estadual no futsal feminino

A equipe de futsal da Escola Manuel Bandeira, de Colorado consagrou-se campeã estadual na categoria infantil nos Jogos Escolares de Rondônia, ocorrido na sexta-feira, 25, no município de Ji-Paraná.

O time comandado pelos professores Wender e Laiza realizaram uma campanha invicta durante a competição.

Com o título de campeã, a equipe se prepara para desembarcar em Curitiba, no próximo mês, entre os dias 12 e 21 de setembro para os Jogos Escolares da Juventude, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Texto e Fotos: Extra de Rondônia