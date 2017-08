Partidas eletrizantes e goleadas marcam o inicio da Taça Aciv de Futebol Society

Foi realizado no sábado, 26, o início da Taça Aciv de futebol Society 2017 na Sede Social Esportiva da Associação e Empresarial de Vilhena (ACIV).

Na abertura do campeonato, sete jogos foram realizados nos minicampo da sede esportiva da ACIV.

Antes de iniciar as partidas, as equipes se uniram e realizaram um minuto de silencio pelo falecimento do filho do ex-prefeito José Rover e ex-primeira-dama Lisangela Rover.

Confira os resultados:

Categoria Livre

JBS Friboi 03 x 07 Guerreiros/Tornearia Modelo

São Matheus Futebol Clube 00 x 04 Truck Center/Cerealista Guaporé

Pneus Gbim 02 x 03 Titanium Futebol Clube

R.E.C./Quero Gás/VHA Tintas 01x 01 Cabofriense/Sor. Luz Divina

Vilhena Tintas/Suvinil 03 x 01 Shalk 51/Metalúrgica Colonial

Categoria Veterano

ACIV 00 x 04 Metal Perfil/Texas Rancho

Juventus Futebol Clube 02 x 01 Negão Pneus

As próximas rodadas será nesta terça-feira, 29, a partir das 19h30 na Sede Esportiva da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV).

Texto e Fotos: Extra de Rondônia