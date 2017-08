PC divulga foto de suspeito de ter matado jovem em Vilhena

A Polícia Civil divulga foto do suspeito de ter assassinado a jovem Jaqueline Fagundes de Souza, 20 anos, no último dia 24 deste mês. Trata-se de Rodrigo Lima da Silva de 19 anos, que teve sua prisão preventiva solicitada pelo delegado responsável pelo caso e atendida pelo judiciário de Vilhena.

Foi apurado que os lençóis usados para enrolar o cadáver da jovem foram retirados da casa da mãe de Rodrigo, ex-namorado da vítima.

Antes de ser morta, a jovem passou a noite na companhia do executor, que desferiu tiros em seu rosto, com requintes de crueldade.

A fotografia do suspeito está sendo divulgada para que, em caso de informações de seu paradeiro, possa ser acionado o disque denúncia da Polícia Civil através do 197 ou do número 3322-3001.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Foto: Polícia Civil