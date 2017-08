Peão cerejeirense se classifica em rodeio de Barretos e irá disputar na maior competição dos EUA

O jovem peão Eudimar Oliveira Novais, de 18 anos, natural de Cerejeiras, mais conhecido por “Manim” se classificou como finalista durante a “Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos 2017”, se tornando campeão da Liga de Rodeio.

Eudimar marcou 88,75 pontos levando o título da temporada, agora com a classificação o jovem peão competirá no The American, um dos maiores rodeios do mundo que ocorrerá em fevereiro de 2018 no Texas, Estados Unidos ( EUA) onde concorrerá ao prêmio de US$ 2 milhões.

https://

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e Vídeo: Divulgação