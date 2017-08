Porto Club vence o Barcelona nos pênaltis e fica com título estadual

Em jogo equilibrado entre o time do Porto Club e Barcelona marcou a decisão do Futebol Rondoniense feminino, no sábado, 26, no estádio Aluízio Ferreira, na capital Porto Velho.

Em partida normal, as duas equipes ficaram no empate sem gols, levando a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades o time do Porto Club venceu o Barcelona de 3 a 2, conquistando o título estadual de Futebol Feminino.

Com o título, o time portovelhense conquista o bicampeonato e vai representar o Estado de Rondônia na fase preliminar do campeonato Brasileiro da seria A2.

Texto: Extra de Rondônia

Fonte: FFER

Foto: Paulo Ricardo