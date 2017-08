Presos são flagrados por agentes quando serravam grades no Presídio Cone Sul

Na tarde desta segunda-feira, 28, alguns presos das celas 10 à 15 do pavilhão A foram flagrados pelos agentes penitenciários da Centro de Ressocialização Cone Sul, quando serravam as grades do banho de sol.

Segundo informações dos agentes que realizaram o flagrante, eles perceberam uma movimentação estranha por parte dos detentos das celas 3 à 9, que passavam uma camiseta de mão em mão, na qual foram encontrados enrolados, uma faca artesanal e um “chuncho”.

Após a saída destes do banho de sol, entraram para o mesmo os presos das celas 10 à 15, que também agiam de forma estranha e ao serem abordados, foi constatado que alguns destes estavam em posse de serras de metal com as quais danificam as grades do banheiro do pátio e de uma sala, por onde é servida a alimentação e que dá acesso ao corredor principal.

Diante dos flagrantes, os responsáveis foram retirados para serem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Texto e fotos: Extra de Rondônia