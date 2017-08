Sem turismo e a volta do xerife – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

@@@ Os preparativos para o desfile de 7 de setembro estão de vento em popa em Vilhena. Várias bandeirolas foram instaladas ao logo da avenida Major Amarante, principal da cidade. O espírito cívico e a ansiedade já tomou conta dos munícipes, tendo em vista que há mais de três anos não é realizado o evento em Vilhena. Mais de 40 entidades, incluindo escolas e órgãos públicos, vão participar do desfile, que terá sua concentração em frente à praça Ângelo Spadari.

@@@ O presidente da Câmara, Adilson Oliveira (PSDB), negou supostos atritos entre Legislativo e Executivo. Ele garante que há harmonia entre os poderes e que as ações dos parlamentares têm por objetivo apenas cumprir o papel do legislador. Garante, também, que não há desperdiço do dinheiro público com relação às diárias usadas pelos edis. Para isso, faz comparação entre os valores gastos na atual gestão e os de 2016.

@@@ O vereador Ronildo Macedo (PV), chamado por um internauta de “o vereador das fotos”, decidiu semana passada passar mais uns dias em Porto Velho. Alegou reuniões importantes com lideranças estaduais com a finalidade de “conquistar recursos para Vilhena”. Vamos aguardar que as diárias sejam bem aplicadas, conforme garante o presidente da Casa de Leis, Adilson Oliveira. O uso de diárias é amparado por lei, mas o abuso delas não.

@@@ E novas benfeitorias chegaram à Vilhena para reforçar a saúde pública municipal. Nesta semana, chegaram ventiladores pulmonares, aparelhos cardioversores e desfibrilador cardíaco para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional.

@@@ O ex-senador Amir Lando pode tentar retornar ao Congresso Nacional. Atualmente no PMDB, ele foi convidado a se filiar ao PSDB, partido que hoje é presidido em Rondônia por Expedito Junior e companhia limitada. Na última eleição, Lando tentou se manter como deputado federal, vaga que assumiu do vilhenense Natan Donadon. Há quem diga que Lando deveria deixar a vaga para novas lideranças; já os mais experientes acreditam que ele pode somar no pleito. As apostas estão na mesa.

@@@ O senador Ivo Cassol (PP) lidera a corrida sucessória ao governo do Estado em enquete formulada pelo Extra de Rondônia. Ele e seguido pelo dono da Eucatur, Acir Gurgacz (PDT) e pela festeira (assim disse o Correio Brasileiense) Mariana Carvalho (PSDB). Cassol é conhecido por seu jeito xerife de administrar a coisa pública, fez boa gestão, mas pecou ao deixar seu vice, João Cahula, acabar com o Estado. Muitos lamentam.

@@@ A semana encerrou triste em Vilhena. O jovem Luiz Eduardo, filho do ex-prefeito de Vilhena, Zé Rover, foi assassinado na madrugada do último sábado. A tragédia abalou a cidade devido à forma como o rapaz morreu. Ele teria sido morto ao defender seu pai. A equipe do Extra de Rondônia se solidariza com a família neste momento de dor.

@@@ Aproveitamos o momento para pedir das autoridades de segurança pública um combate mais rigoroso ao crime. Dados comprovam que a criminalidade aumentou em Vilhena. São constantes as reclamações e apelos das famílias vilhenenses por mais segurança nos bairros. Os empresários então não podem mais ficarem tranquilos. O clima é tenso.

@@@ E para finalizar: nota ZERO ao setor de turismo de Vilhena e de Rondônia. Não há nenhuma ação e investimento na área. Quando se fala em turismo só fica a recordação da Casa de Rondon (hoje Museu – FOTO ACIMA) e do leão que nele vivia. Isso nos anos 90. E o pior é que também não existe apoio de quem coordena o setor em nível estadual. Júlio Olivar diz que é vilhenense, mas está há quase 8 anos no Governo e não intermediou para trazer investimento à Vilhena. É uma pena!

Texto e foto: Extra de Rondônia