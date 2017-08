Suspeito de cometer assaltos em Colorado é preso em Vilhena

Elivelton Ferreira Pacheco, de 23 anos, suspeito de cometer assaltos em Colorado Inclusive com emprego de violência, foi preso no início da manhã de sábado, 26, em uma residência localizada no bairro Marcos Freire, em Vilhena.

O jovem, que foi localizado na mesma residência onde estava o menor, de 16 anos, agora réu confesso de participação no latrocínio ocorrido na casa do ex-prefeito José Rover, é suspeito de ter cometido dois roubos à residência em Colorado.

Agora a Polícia Civil do município segue em busca de, Valdeison Alves Ramos, de 26 anos, que é suspeito de participação nos mesmos crimes que Elivelton.



Texto: Extra de Rondônia

Foto: Cone Sul Acontece