TCE encontra irregularidades envolvendo médico, diretores e ex-diretores de hospitais de RO; saiba quem foi punido

O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RO) julgou irregular Tomada de Contas Especial decorrente de Fiscalização de Atos e Contratos deflagrada a partir de Inquérito Civil Público instaurado pelo Ministério Público (MP/RO) e optou por responsabilizar um médico, dois diretores e oito ex-diretores de hospitais de Rondônia.

O inquérito instaurado pelo MP/RO foi promovido no intuito de “Investigar o cumprimento da carga horária, assim como a remuneração, gratificações e horas extras recebidas pelo servidor da prefeitura municipal Lawrence José Machado (médico)”.

A decisão da Corte de Contas foi unânime, norteada pelo voto do relator, o conselheiro Francisco Carvalho da Silva. Entre as sanções, está a imputação de débito, que implica na devolução do valor do dano ao erário com acréscimo de correção monetária e juros de mora, além de multa.

Leia a íntegra do acórdão ao fim da matéria

Machado foi punido com outras dez pessoas. São elas: Múcio José da Silva, ex-diretor Administrativo do Pronto Socorro Municipal de Cacoal; Sandra Nunes Soares, ex-diretora da Unidade Mista de Cacoal; Franklin Almeida Lima, diretor Clínico do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II; Natalino Luiz, diretor–geral Hospitalar do Hospital Regional de Vilhena; Romualdo de Andrade Kelm, ex-diretor Técnico do Hospital Regional de Vilhena; Sérgio Barbosa Belém, ex-diretor Clínico do Hospital Regional de Vilhena; Vivaldo Carneiro Gomes, ex-diretor Hospitalar do Hospital Regional de Vilhena e Maria Rita do Perpétuo Socorro Araújo Soares, ex-diretora da Policlínica Ana Adelaide.

Débitos: prejuízo atualizado é de R$ 165.169,74

Como pivô das graves irregularidades constatadas pelo TCE/RO, o médico Lawrence Machado foi responsabilizado em todas as 14 imputações de débito pelos danos ao erário; variam, no entanto, os personagens que irão arcar solidariamente com esses custos.

01 – Lawrence José Machado

Valor: R$ 16.226,91

02 – Lawrence José Machado

Valor: R$ 2.243,92

03 – Lawrence José Machado / Romualdo de Andrade Kelm

Valor: R$ 15.793,21

04 – Lawrence José Machado / Natalino Luiz

Valor: R$ 14.810,97

05 – Lawrence José Machado / Vivaldo Carneiro Gomes / Romualdo de Andrade Kelm

Valor: R$ 6.060,25

06 –Lawrence José Machado / Maria Rita do Perpétuo Socorro Araújo Soares

Valor: R$ 3.463,87

07 – Lawrence José Machado / Franklin Almeida Lima

Valor: R$ 13.619,10

08 –Lawrence José Machado / Franklin Almeida Lima

Valor: R$ 2.432,89

09 – Lawrence José Machado / Franklin Almeida Lima

Valor: R$ 24.026,19

10 – Lawrence José Machado / Franklin Almeida Lima

Valor: R$ 30.073,89

11 – Lawrence José Machado / Franklin Almeida Lima

Valor: R$ 11.710,89

12 – Lawrence José Machado / Franklin Almeida Lima

Valor: R$ 8.060,94

13 – Lawrence José Machado / Múcio José Silva

Valor: R$ 5.598,93

14 – Lawrence José Machado / Sandra Nunes Soares

Valor: R$ 11.047,78

Multas: sanções chegam a R$ 29.144,81

Em decorrência das graves irregularidades constatadas, o TCE/RO fixou, ainda, as seguintes multas aos envolvidos – os valores deverão ser recolhidos dentro do prazo de quinze dias:

01 – Lawrence José Machado, médico

Valor: R$ 8.626,54

R$ 5.000,00

02 – Múcio José da Silva, ex-diretor Administrativo do Pronto Socorro Municipal de Cacoal;

Valor: R$ 246,64

03 – Sandra Nunes Soares, ex-diretora da Unidade Mista de Cacoal

Valor: R$ 497,64

04 – Franklin Almeida Lima, diretor Clínico do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II;

Valor: R$ 4.806,43

R$ 2.500,00

05 – Natalino Luiz, diretor–geral Hospitalar do Hospital Regional de Vilhena;

Valor: R$ 763,45

06 – Romualdo de Andrade Kelm, ex-diretor Técnico do Hospital Regional de Vilhena;

Valor: R$ 1.197,12

R$ 2.500,00

07 – Sérgio Barbosa Belém, ex-diretor Clínico do Hospital Regional de Vilhena

Valor: R$ 2.500,00

08 – Vivaldo Carneiro Gomes, ex-diretor Hospitalar do Hospital Regional de Vilhena

Valor: R$ 329,36

09 – Maria Rita do Perpétuo Socorro Araújo Soares, ex-diretora da Policlínica Ana Adelaide

Valor: R$ 177,63.