VÍDEO: Prefeita anuncia chegada de diversos equipamentos para Hospital Regional

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) anunciou a chegada de vários equipamentos para o Hospital Regional Adamastor Teixeira (HR), em Vilhena.

Na última sexta-feira, 25, ela esteve no almoxarifado municipal e informou que chegaram ventiladores pulmonares, cardioversores e desfibrilador cardíaco. Estes equipamentos irão reformar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Estamos trabalhando para fazer a saúde de Vilhena voltar a ser referência e as parcerias são fundamentais. Quero agradecer à deputada Rosangela Donadon por trabalhar em prol da saúde do município. Os equipamentos irão ajudar no atendimento aos pacientes de Vilhena e toda região”, enfatizou a mandatária municipal.

A prefeita lembrou que, semana passada, também chegaram à Vilhena materiais pensos no valor de R$ 135.299,00 que faz parte da emenda de quase R$ 1,5 milhão que a deputada Rosangela Donadon destinou para Vilhena.

Texto: Assessoria

Vídeo e foto: Assessoria