7ª edição do Colorfesti contou com exposição de artesanatos de detentos da Cadeia Pública de Colorado

Nos dias 25 e 26 de agosto de 2017, foi realizado ao lado do Ginásio Poliesportivo Chagas Neto, o 7º Colorfesti”, Festival Popular de Colorado do Oeste, com o tema “A Evolução da Música Brasileira” da década de 60 aos dias atuais.

O evento teve como objetivo resgatar e divulgar a cultura musical brasileira que compuseram a identidade da nossa nação. Foram realizadas várias apresentações artísticas com música e dança, com a participação das escolas de ensino municipal, estadual, federal e particular, da APAE, do grupo Conviver dos Idosos, da Igreja Adventista e da Igreja Batista Yeshua.

Dentro do Ginásio, houve a tradicional exposição artesanal, de artes plásticas, de flores naturais, móveis, perfumes e de muitos outros produtos e, dentre essas exposições, com o incentivo da Dra. Márcia Regina Gomes Serafim, Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal, estavam num espaço destinado à Associação de Proteção e Assistência aos Detentos (APAD), as peças artesanais confeccionadas pelos reeducandos da Cadeia Pública de Colorado do Oeste, onde foram vendidos jogos de cozinha e de banheiro, tapetes, passadeiras, jabutis, redes e tarrafas, vendas essas revertidas às famílias dos reeducandos.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria