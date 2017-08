Acidente entre carro e motoneta deixa uma pessoa ferida

O acidente envolvendo um Fiat Uno, com placas de Vilhena e uma motoneta Honda Biz, também com placas de Vilhena, ocorreu por voltas das 12h00 desta terça-feira, 29, no cruzamento da Rua Marquês Henrique com a Avenida José do Patrocínio, no Centro de Vilhena.

A condutora do Uno seguia pela Marques Henrique sentido centro, quando se chocou contra o condutor da Biz, que seguia pela José do Patrocínio sentido Cuiabá.

Com o impacto, o condutor da Biz, que não portava Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi arremessado contra o parabrisas do carro e precisou ser conduzido para o pronto-socorro do Hospital Regional, por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. A condutora do carro nao se feriu.



Texto e fotos: Extra de Rondônia