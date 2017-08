Aconteceu em Colorado a 8ª edição da Semana da Justiça Pela Paz em Casa

Foi realizada dos dias 21 a 25 de agosto de 2017, no auditório do Tribunal do Júri da Comarca de Colorado do Oeste, a 8ª edição da “Campanha da Justiça pela Paz em Casa”.

O evento foi coordenado pela Dra. Márcia Regina Gomes Serafim (Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal) e organizado pelo Núcleo Psicossocial, com apoio da Administração do Fórum.

A Semana da Paz em Casa contou com a realização de audiências de instrução e julgamento relacionadas aos casos de violência contra a mulher. Houve também uma exposição de doze telas no corredor central do Fórum, pintadas por reeducandos da Cadeia Pública de Colorado com temas sugestivos a amor, paz e alegria. As obras fazem parte do “Projeto Luz e Cor para Minha Vida”, coordenado pela professora Gilda Ferreira.

De forma a contemplar a principal proposta da campanha nacional, realizaram-se apresentações do “Projeto Paz no Lar” a todos os servidores da Comarca e aos representantes das entidades religiosas, filantrópicas, Policia Militar e Civil, Ministério Público, OAB, Escolas, Conselhos Tutelares, Secretaria Municipal de Assistência Social e outras instituições públicas dos municípios de Colorado do Oeste e Cabixi, que integram a comarca.

O referido projeto tem sido desenvolvido pelo Núcleo Psicossocial com o objetivo de promover reflexão e orientação a homens e mulheres envolvidos em situação de violência doméstica. Na apresentação realizada aos servidores, todos compareceram vestidos com a camiseta alusiva ao evento, que contém a descrição “Justiça Pela Paz em Casa” e um desenho no qual há uma criança abraçando os pais.

Foram realizados também os Grupos de Convivência Feminino e Masculino, nos quais os participantes (requerentes e requeridos em ações de Medidas Protetivas de Urgência) puderam refletir sobre o tema “Tipos de violência e aspectos influenciadores da violência doméstica e familiar contra a mulher”.

No último dia da campanha, a magistrada e as servidoras do Núcleo Psicossocial participaram de um programa de rádio para divulgar informações sobre a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Todas as atividades foram desenvolvidas visando sensibilizar, divulgar e ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha, promovendo a discussão sobre questões da violência doméstica e familiar contra a mulher e seu enfrentamento.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria