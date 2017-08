ANIMAÇÃO: Escolas aceleram produção de materiais para o desfile de 7 de Setembro

Os preparativos das escolas da rede municipal de Vilhena para o desfile do dia 7 de Setembro estão a todo vapor.

Os alunos estão confeccionando os materiais que serão apresentados durante o desfile na avenida Major Amarante. Cada unidade escolar já definiu um tema que será apresentado.

Além do apoio da própria Secretaria Municipal de Educação (SEMED), as escolas também contam com o suporte da Secretaria Municipal de Esporte (SEMEC) e da Fundação Cultural (FCV), a qual o coordenador por Natal Jacob e Djavan Santos, respectivamente.

A semed, para ajudar as escolas, entregou na manhã desta segunda-feira, 28, um cheque com um valor para o custeio da produção dos materiais.

A diretora da escola Castelo Branco, Joacira Cavasin Lima, falou um pouco de trabalho que a escola, em conjunto com os servidores e alunos estão realizando. Ela explicou que o tema escolhido é: “Grandes Artistas Brasileiros – Arte e literatura”. “Vamos mostrar o que está sendo preparado pelos alunos. Eles são muito sinceros, fazem com o coração, o trabalho fica bem natural”, pontuou.

A professora Raquel Donadon, secretária de educação, disse que a expectativa de colocar os alunos para desfilar requer muita organização e planejamento, para que seja uma bela apresentação. “É um resgate da cidadania. Estamos dando atenção à logística do evento. As escolas estão motivadas para apresentar seus trabalhos à população”, lembrou.

A supervisora da escola Antônio Donadon, Neuzi Herculina, explanou que a apresentação dos alunos à população será sobre a preservação do meio ambiente, a qual está contando com o apoio dos pais dos alunos para juntar os materiais. A diretora da escola Cristo Rei, Elaine Pires, disse que o foco é contar a história da escola, a qual comemora 20 anos da construção da instituição.

Arthur Miranda Costa, aluno do 1º ano, da escola Antônio Donadon, relatou que está ansioso para participar do desfile, e que é a primeira vez que está participando do evento patriótico. E que está apreendendo muito com o treinamento dos soldados do Tiro de Guerra.

Texto e fotos: Assessoria