Asmuv e Sindsul promoverão festa do servidor público em Vilhena

Se reuniram na última semana na sede do Sindsul, os representantes da Associação dos Servidores Municipais de Vilhena (Asmuv), do Instituto de Previdência Municipal de Vilhena (IPMV) e do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindsul), para traçarem detalhes sobre a realização da festa dos servidores municipais, programada para acontecer em Vilhena no próximo dia, 28 de outubro. Data em que é comemorado nacionalmente o dia do Servidor Público.

De acordo com os líderes a confecção dos convites para a festa será realizada nos próximos dias e os servidores poderão buscar seu convite individual em um ponto ainda a definir.

O salão de festas da Asmuv foi o local escolhido. Já que o local, desde o início da nova gestão da associação, vem recebendo novos cuidados e voltará a ser um ponto de encontro entre os servidores.

Na noite da festa, haverá o sorteio de vários brindes e também de uma moto Fan 160 ESDI 0 km. Os bilhetes para concorrer ao veículo, podem ser adquiridos na sede da Asmuv e também do Sindsul.

De acordo com o presidente da Asmuv, Ranulfo de Camargo, toda a renda da festa será revertida para a quitação de algumas dívidas da associação oriundas ainda da gestão passada. “Temos trabalhado incansavelmente para dar melhores condições ao servidor público. A realização da festa que comemora o seu dia é uma forma de homenagear esse trabalhador tão importante para o município” disse o presidente.

A diretoria da Asmuv tem reestruturado também a chácara de propriedade da associação e possivelmente até o final do ano de 2017, os associados poderão desfrutar do local.

Os bilhetes para concorrer à moto no dia da festa do Servidor Público estão sendo vendidos pelo valor de R$ 10,00 na sede da Asmuv, localizada da Avenida Tancredo Neves, 3995 – Jardim América, e também no Sindsul, localizado na Rua Deofe Antônio Geremias, 359, Jardim América, ou através dos telefones 3322-2335 e 3322-4696.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria