CHUPINGUAIA: prefeita emite nota de esclarecimento sobre caminhonete apreendida em blitz

O Extra de Rondônia divulgou nesta segunda-feira, 28, matéria com o título “CHUPINGUAIA: após bater caminhonete, prefeita não registra ocorrência com medo do veículo ser recolhido por imposto atrasado e com mais de R$ 4 mil em multas”.

Após a publicação da matéria, e a repercussão negativa causada no município, a prefeita Sheila Mosso (PV), mandou uma nota à redação do Site esclarecendo os motivos pelo qual a caminhonete foi apreendida.

Leia a nota na íntegra:

A Prefeita de Chupinguaia vem a público esclarecer à população do município quanto ao recolhimento da caminhonete Amarok pertencente a prefeitura de Chupinguaia, que foi apreendida em uma blits no distrito de novo plano. deixa claro que a documentação ainda não foram pagas por que está sendo aberto processo para ser apurado as responsabilidades pelas multas que o veiculo possuí para que os próprio sejam responsabilizados, nos trâmites públicos tudo tem que ser apurado e assim está sendo feito, ressaltamos ainda que as multas são do ano de 2016.

A prefeita ainda esclarece que não ouve batida ou acidente de trânsito com a Caminhonete, foi apenas um incidente com normal no qual o retrovisor do lado esquerdo se soltou e caiu fazendo com que o pneu da caminhonete passasse por cima, a prefeita disse que não havia necessidade de fazer ocorrência e já providenciou o pedido de um retrovisor para fazer a substituição.

A prefeita havia pedido para que a mesma ficasse guardada no pátio da secretária de Educação até que chegasse o retrovisor do veículo, Mas no decorrer da semana ouve um imprevisto e foi necessário usar a mesma para resolver um problema no Distrito distrito de novo plano é por haver naquele momento só a Amarok disponível foi usada por um funcionário público com o qual foi apreendido o veículo, a prefeita esclarece que tão logo seja feito todos os trâmites o veículo estará a disposição da população, estamos regularizado todos os documentos dia veículos do município, pegamos todos em atraso e estamos a disposição de todos para os devidos esclarecimento não só quanto a os veículos mas também sobre nossa administração que vem realizando muito, esclareceu a prefeita Sheila.

Texto: Extra de Rondônia

Nota: Assessoria

Foto: Extra Rondônia