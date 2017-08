Em Rondônia, professor e morto estrangulado durante roubo a residência

O professor Eronilson Cunha de Figueiredo, 38 anos, foi morto estrangulado na madrugada desta terça-feira, 29, em uma residência localizada na Rua Pernambuco, no Bairro Três Marias, região Leste de Porto Velho.

A vítima foi encontrada pelo sobrinho, que avistou o tio em cima da cama com as mãos amarradas para trás e com sinais de estrangulamento. O professor ainda foi socorrido por familiares em um veículo até a Unidade de Pronto Atendimento-UPA, porém, já chegou morto.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local, o sobrinho de Eronilson informou que estava chegando na casa, no momento que viu um jovem saindo com o carro da vítima e perguntou pelo tio. O suspeito disse que Eronilson estava no quarto e ele estava indo comprar um lanche. Desconfiado, o sobrinho correu para ver e acabou se deparando com o tio na referida situacão.

Minutos depois, a PM foi informada de que o suspeito teria colidido o carro do professor, um Ford Focus, em um poste na Avenida Jatuarana, próximo à BR-364 e abandonado o veículo.

A polícia apurou ainda que Eronilson era homossexual e sempre levava pessoas diferentes na residência dele. Acredita-se que provavelmente, o suspeito exigia dinheiro e a vítima teria negado. Agentes da Delegacia de Patrimônio investigam o crime.

Fonte: Rondoniaovivo