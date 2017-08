Equipes de vôlei vilhenense conquistam medalhas de ouro e bronze no Joer

O time infantil de vôlei masculino e feminino da escola Maria Arlete em parceria com a Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) participou da competição dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER), ocorrido na cidade de Ji-Paraná e conquistou três medalhas de ouro e uma de bronze.

A equipe masculina que conseguiu a medalha de ouro representará Rondônia nos Jogos Escolares da Juventude no próximo mês, entre os dias 12 a 21 de setembro, em Curitiba.

A equipe feminina que também obteve o ouro ao vencer por 3 sets a 2 a escola Juscelino Kubitschek de Alta Floresta, representará o Estado na modalidade Infantil feminino.

O Vôlei de Praia não ficou para trás e garantiu mais uma medalha de ouro na categoria feminina vencendo a escola Celso Ferreira do município de Cacoal.

E com a medalha de bronze, ficou a equipe masculina perdendo na semifinal para escola Juscelino Kubitschek de Alta Floresta.

A comissão técnica formada por France Lima e Silvan Freitas ficou bastante contente com o resultado da modalidade que colaborou para o bom desempenho do time do Cone Sul que tinha como chefe de delegação o professor Evandro Marcos de Oliveira e a coordenação da professora Maria Ângela Faust que não mediram esforços para que a regional obtivesse resultados consistentes em quadra e em organização.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria