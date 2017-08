Família oferece recompensa por cachorro perdido

O cachorrinho da foto sumiu na madrugada de hoje. Ela estava numa casa localizada Av. Sabino Bezerra de Queiroz, 4915, Jardim Eldorado, para cruzar com outra cachorra de sua raça. A família oferece recompensa para quem dê informações a respeito do paradeiro do animal ao telefone (069) 9-8432-7372.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo familiar