Grávida de sete meses se envolve em acidente de trânsito

O acidente ocorreu no cruzamento das Avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes com Carmelita Firmina dos Anjos, próximo ao SESI de Vilhena, por volta das 19h00 desta terça-feira, 29.

Segundo informações, o condutor do automóvel Peugeot, um jovem de 18 anos, seguia pela Avenida Carmelita Firmina dos Anjos, sentido a faculdade AVEC, quando se chocou com uma motocicleta Honda CG Titan, também com placa de Vilhena, conduzida por uma jovem, de 25 anos, que seguia pela Avenida Brigadeiro, sentido BR-364, transportando uma gestante, de 28 anos.



Na queda, a gestante de sete meses sofreu algumas escoriações e se queixava de dores abdominais, sendo necessário seu deslocamento até o Hospital Regional, por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, mas passa bem.



A Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) esteve no local e registrou o caso.



Texto e fotos: Extra de Rondônia