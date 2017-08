NA CONTRAMÃO: em Cerejeiras primeiro faz o asfalto depois quebra para fazer a rede de esgoto.

André Carvalho de Brito, morador da linha 4 Km 4,5 da 3ª para 2ª Eixo município de Cerejeiras, enviou ofício à Câmara Municipal de Vereadores, pedindo apoio para solucionar um problema antigo da cidade.

André disse estar indignado com o trabalho da prefeitura em parceria com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER), no qual primeiro fizeram o asfalto e agora quebraram para fazer a rede de esgoto.

Após construir o asfalto, tiveram que quebrar para fazer a rede de esgoto, porém, antes de concluir os trabalhos, as máquinas foram levadas para outra cidade e as obras foram paralisadas. Diversas ruas e avenidas ficaram intransitáveis, podendo até causar acidentes graves.

À reportagem entrou em contato via telefone com o presidente da casa, Saulo Siqueira, no qual disse que, “faltou verba para a conclusão das obras, pois o DRE terceirizou o serviço, mas o processo licitatório está em andamento e, tão logo o trâmite seja concluído, os trabalhos serão reiniciados e finalizados o mais rápido possível”, declarou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia