PF emite comunicado explicando objetivo da operação “Amizades Artificiais” que prendeu três pessoas em Vilhena

Segundo o comunicado emitido pela delegacia da Polícia Federal de Vilhena, o objetivo da operação “Amizades Artificiais” é desmantelar grupos criminosos especializados no comércio de drogas sintéticas, como Ecstasy e MDMA, no Cone Sul.

Com relação às investigação que levou à prisão de três jovens, filhos de empresários vilhenenses no último final de semana, com quem foram localizadas uma quantia considerável das referidas drogas, foi esclarecido que a mesma durou cerca de dois meses para se chegar aos nomes e provas concretas de quem estaria recebendo e comercializando a droga no município, já que o envio destas para a região, já havia sido comprovado.

Para finalizar, a Polícia Federal afirmou que se mantém aberta a denúncias por meio da população, que possam levar à identificação de quem pratica estes crimes ou outros de sua competência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação