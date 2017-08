Prefeitura vai substituir ponte de madeira por Tubo Armco na linha 135

No último final de semana, a secretária de agricultura do municipal de Vilhena (SEMAGRI) adquiriu, sem custos, um Tubo de Armco para construção de uma ponte na linha 135.

As peças vieram por meio das residências do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), através da intermediação da deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB).

Esteve presente na solenidade entrega a prefeita Rosani Donadon e deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) e o ex-prefeito Melki Donadon (PTB).

De acordo com o titular da SEMAGRI, Rogério Henrique, a deputada solicitou ajuda para cinco municípios. “Entendemos o período difícil que estamos enfrentando na prefeitura com poucos recursos, mas sabemos que não podemos deixar nosso pequeno agricultor e moradores da área rural sem apoio. Nossa deputada Rosangela requisitou o material para cinco municípios e não haverá custo algum. Isto vai concretizar a execução da ponte na linha 135 que vem sofrendo há meses sem acesso”, ressaltou o secretário.

A prefeita Rosani Donadon destacou a importância desta conquista. “Com o crescimento do agronegócio na região, houve um aumento no tráfego de caminhões pesados para escoar a produção. A substituição das pontes de madeiras por Tubos Armco irá melhorar a trafegabilidade da região”, finaliza a chefe do executivo municipal.

Texto e fotos: Assessoria