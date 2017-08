Semec e Asbavi realizarão 1º Copa Basquete Sicoob

A Associação de Basquete de Vilhena (Asbavi) está intensificando os preparativos para a realização da 1ª Copa Sicoob Sub 15. O evento está marcado para acontecer nos dias 1, 2 e 3 de setembro no ginásio Poliesportivo Geraldão.

De acordo com o presidente da Asbavi, Siverlô Meireles de Souza, a Copa vai reunir cestinhas de todo o Estado e com a participação dos melhores atletas das principais equipes de Rondônia.

“Estamos trabalhando para que o evento seja de alto nível e com certeza será. Contaremos com a participação de equipes de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal e Ji-Paraná, assim como outros municípios já manifestaram interesse em participar na copa” ressaltou o presidente.

Sirvelô esteve na manhã desta sexta-feira, 18, no gabinete do secretário de Esportes, Natal Jacob, onde confirmou o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura (Semec).

“A secretaria de Esportes está de portas abertas para eventos como o que está sendo organizado pela Asbavi. Temos a orientação da prefeita Rosani Donadon de incentivar toda e qualquer iniciativa que promova a participação da comunidade e os portões do Geraldão estarão abertos para a sociedade prestigiar a Copa Sicoob Basquete Sub 15”, reforçou o secretário.

Natal Jacob disse ainda que, a Semec vai apoiar com as premiações (troféus e medalhas), alojamento em escolas e na logística de abertura do evento.

O presidente da Asbavi revelou que Natalzinho, como é chamado o secretário da Semec pelos desportistas de Vilhena, foi um dos que se mobilizou junto às autoridades municipais para que a Associação de Basquete de Vilhena conquistasse o título de Entidade de Utilidade Pública.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Foto: Assessoria