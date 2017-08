Semosp recebe 10 mil metros de cabo para repor fiação de cobre furtada e iluminar a BR-364

A secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) recebeu nesta segunda-feira, 28, em seu pátio, cerca de 10 mil metros de cabo de cobre, além de três mil metros de mangueira conduíte e 25 chaves contactoras com a finalidade de reposição da fiação furtada em parte da BR 364, para realizar a manutenção e iluminar os pontos necessários da via, em Vilhena.

De acordo com o secretário de obras, Josué Donadon, a ação será executada pela pasta, cumprindo o cronograma da prefeita Rosani Donadon, que vem exigido medidas rápidas para restabelecer a iluminação comprometida da BR.

O objetivo é propiciar mais segurança e melhor trafegabilidade aos vilhenenses, assim como os milhares de condutores de várias regiões, que passam todos os dias pela cidade.

“A meta da prefeita é que a Semosp execute a manutenção dos pontos necessitados da BR-364, compreendendo os trechos entre a rotatória da Rical até o Frigorífico do município. Isso será feito e, de forma complementar a esta ação, a Semosp prestará os serviços de trocas de reles e reatores nas localidades precisas da via”, enfatizou o titular da Semosp.

Segundo o secretário de Obras, o trabalho acontecerá brevemente assim que a Semosp tiver a disponibilidade de uma retro escavadeira para desenvolver a escavação para a colocação da fiação nas áreas, que sofreram com o furto deste material a ser implantado.

“Esta retro compõe o maquinário que está atuando na execução dos serviços para conter a erosão no final da Avenida Curitiba. A mesma será disponibilizada assim que possível e de forma rápida. Logo a BR estará mais iluminada, pois a quantidade de fiação adquirida é grande e cada chave contactora comprada tem capacidade para iluminar 20 postes. Com estas ações iremos proporcionar mais segurança, beneficiando a todos que transitam na BR 364 e demais localidades”, destacou Josué Donadon.

A ação de recuperação da iluminação pela Semosp segue a todo vapor e já restabeleceu inúmeros pontos da cidade, que estavam apagados com ações ágeis e hábeis pela Secretaria de Obras do município. Os serviços serão intensificados nos próximos dias e atenderão as outras regiões que aguardam a demanda.

Texto e fotos: Assessoria