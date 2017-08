Advogado convoca moradores para assinar Ação Popular com o objetivo de interromper “farra das diárias” em Chupinguaia

O advogado Caetano Vendimiatti elaborou uma Ação Popular, que visa à devolução dos valores gastos em diárias pelos vereadores do município de Chupinguaia.

Os nobres Edis, em oito meses, já gastaram mais de R$ 100 mil de forma indevida e com a vaga justificativa de trazer benefícios e atender aos interesses da cidade.

Segundo o advogado tal alegação para os gastos exacerbados não condizem com suas funções, sendo que sua obrigação é a de fiscalizar os atos do Poder Executivo, elaborar a Lei orgânica do Município, julgar as contas do Executivo e legislar sobre assuntos de interesse local, ficando claro que não há necessidade de deslocamento para outros municípios.

Vale ressaltar que para iniciar o trâmite do processo é necessário que um eleitor da cidade assine a Ação Popular, para que o advogado tenha respaldo legal judicialmente.

Caso algum morador e eleitor da cidade que esteja insatisfeito com a forma que os vereadores estão tratando o erário público e queira contribuir para acabar com a “farras das diárias” promovida pelos Edis. Os eleitores que tiverem interessem ligar para o fone (69) 9 9238-3019.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia