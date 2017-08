Concorra a ingressos para o show do cantor Ratto no Old Ranch

O Old Ranch em parceria com o jornal Extra de Rondônia está sorteando dez cortesias para o show acústico do cantor Ratto, que acontecerá nesta quinta-feira, 31, em Vilhena.

Para participar basta deixar seu nome completo e número para contato nos comentários desta matéria.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação