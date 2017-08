Em Vilhena, garoto admirador da PM recebe visita de policiais no dia do seu aniversário

Em Vilhena, na última segunda-feira, 28, Policiais Militares do 3º BPM visitaram a festa de aniversário do pequeno Lucas, que completou 4 anos. O menino, admirador da Instituição, pediu aos pais a temática do aniversário: Polícia Militar.

No mesmo dia o aniversariante, a irmã Ana Clara e o amigo Kauã visitaram as instalações do Batalhão Governador Jorge Teixeira de Oliveira. Conheceram as motocicletas da unidade, viveram a experiência de andar em viaturas de policiamento ostensivo e do GOE, além de verem de perto a viatura Fusca que é uma das atrações prediletas do público infantil.

Missão Social do 3º BPM

“Às paragens fronteiras remotas

Traz a Paz e a Harmonia social

Batalhão desconhece a derrota

Mais sublime a missão policial”.

É também a proximidade entre a Polícia e a Comunidade – sempre em prol do bem estar das pessoas – a nobre missão dos policiais do 3º BPM como sugere o trecho acima da canção “HERÓIS DO 3º BPM”, com letra do 2º SGT PM Sanaik Portela Batista; música e arranjo do 3º SGT PM MUS Eric Botelho de Almeida e 3º SGT PM MUS Jonatas Galiotto dos Santos.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria – 3º BPM