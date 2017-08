EROSÃO: chuva de 45 minutos destrói trabalho de recuperação do buracão no bairro Cristo Rei; fotos e vídeo

Na tarde desta quarta-feira, 30, o vento chegou a quase 100 Km/h a chuva durou em torno de 45 minutos, mas foi o suficiente para causar destruição no município de Vilhena.

A erosão ou buracão no final da Avenida 740, no bairro Cristo Rei – que há meses estava sendo recuperado pela prefeitura em parceria com o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e uma empresa contratada foi praticamente destruído.

Quase todo trabalho de aterramento feito no local foi levado pela água da chuva, inclusive até uma patrola que estava trabalhando dentro do buraco foi levada pela correnteza e parou a metros do Rio Pires de Sá.

As casas próximas à erosão voltaram a causar preocupação, pois estão no limite do buraco.

À reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato via telefone com o secretário de planejamento Valdinei Campos, ele informou que 30% do aterro foram levados, mas a tubulação ficou, mas terá que ser retirada e recolocada novamente, já as caixas de concreto não sofreram danos, disse o secretário.

https://

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Extra de Rondônia