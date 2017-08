Ex-assessor de vereador desabafa em rede social e questiona sua exoneração

Fábio Coelho Adriano, (foto) ex-assessor do vereador Carlos Antônio de Jesus Suchi (PTN), fez um desabafo numa rede social, onde questiona sobre sua exoneração do cargo.

No desabafo, Fábio diz que recebeu denúncia de irregularidade que estava acontecendo na Associação dos Coletores de Entulhos de Vilhena (ACEV). Com isso, levou a questão até a Semas, que foi averiguar a situação.

Segundo o ex-assessor, a denúncia tratava que lixo doméstico e pneus estavam sendo queimados em local inapropriado. A fiscalização foi acionada e lacrou o local por danos ao meio ambiente.

Por ter acatado a denúncia e ter levado ao conhecimento das autoridades competentes e o desenrolar do caso foi desfavorável aos associados e pelo que Fábio relata em seu desabafo pode ter sido esse o motivo da sua exoneração.

Leia o que escreveu o ex-assessor numa rede social.

Eu Fábio Coelho ex assessor do vereador SUCHI recebi exoneração do cargo. Após receber uma denúncia pedi ao SEMAS que fosse averiguar algumas irregularidades na ACEV. Onde estavam queimando lixo domésticos e Pneus de veículos.Onde a associação foi lacrada por danos ao meio ambiente. Lei n°9605 de 1998. Pois a decisão de lacra foi da fiscal como ela poderia só notificar e pedir para que regularizar mas Gostaria de constar diante de todos aqueles que confiam e acreditam em mim, que todos estes meses eu fiz o que acredito ser o certo para a população de VILHENA. Caro vereador SUCHI eu fiz o que pregamos em toda sua campanha para sua eleição, lutei me esforcei. Para vc chegar onde está hoje, retribuição vc me deu uma justa causa por fazer o correto, diante dos fatos peço Perdão aqueles a quem em campanha pedi o voto de confiança, eu sempre vou lutar pelo certo e não vou deixar me corromper por manobras políticas.

O Extra de Rondônia deixa espaço ao vereador citado caso queira se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Rede Social