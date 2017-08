EXEMPLO: presidente da Câmara de Comodoro diz que vereadores não tem diárias e nem assessores, apenas verba de gabinete

Câmara tem 14 funcionários concursados e nenhum comissionado

Antônio Carmos Pinheiro Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Comodoro, estado do Mato Grosso, visitou a redação do Extra de Rondônia nesta terça-feira, 29, onde teceu comentários a respeito do funcionamento do Poder Legislativo em sua cidade.

Antônio explicou que está em seu segundo mandato como vereador e nesta legislatura foi eleito presidente da casa.

Ele relata que os vereadores de Comodoro, logo que tomaram posse, se reuniram e entraram em comum acordo para abrirem mão de regalias que o legislativo proporciona, principalmente o que gera reclamações da comunidade: diárias.

Segundo ele, a Câmara de Comodoro tem 11 vereadores, e os vencimentos são relativos aos cargos que exercem. Quem faz parte da mesa diretora recebe R$ 5 mil e os demais R$ 3,5 mil. Cada vereador tem uma verba de gabinete ou indenizatória no valor de R$ 3 mil, além de um aparelho telefônico. Entretanto, o próprio vereador tem que colocar crédito se quiser falar. “Para usar o telefone fixo da Câmara, o edil tem que comunicar o motivo e finalidade da ligação”, garante.

Antônio continua explicando que os vereadores não têm assessores, se quiser contratar pode, mas tem que pagar com a verba de gabinete. Caso o vereador precise viajar à serviço do legislativo, é disponibilizado um carro com motorista e combustível. Porém, outras despesas são do próprio bolso, ou da verba destinada ao gabinete.

Além disso, o vereador só viaja à capital ou outra cidade se for a convite, e, mesmo assim, com despesas custeadas do próprio bolso.

Antônio enfatiza que a Câmara recebe R$ 196 mil por mês, paga-se as despesas e ainda sobra um pouco. A economia servirá para a construção e reforma do prédio da casa de leis. Porém, antes da decisão de executar a obra, foi devolvido à prefeitura certo valor que deu para comprar uma ambulância para atender à população desse município. Afirma que os vereadores de Comodoro fazem um trabalho independente e de parceria com o executivo.

Ainda, segundo Antônio, a Câmara tem uma parceria forte com o Tribunal de Contas do Estado, com a participação dos edis em palestras e outras atividades que têm por finalidade o desempenho do papel legislativo a contento. Reforçou que a Câmara Municipal de Comodoro tem 14 funcionários concursados e nenhum comissionado.

Para encerrar a entrevista ao site, o presidente falou um pouco sobre a questão da saúde de seu município e de pacientes que procuram o Hospital Regional de Vilhena (HRV). Segundo ele, os pacientes que chegam ao HRV não são encaminhados pelo município de Comodoro, eles vêm por conta própria.

“Comodoro está levando seus pacientes que precisam de tratamento de maior relevância ao município de Cáceres (MT), com quem tem uma espécie de convênio, ou seja, um consórcio. Se cogitou esta parceria com Vilhena, mas devido a questão burocrática, por ser outro Estado, não foi possível”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia