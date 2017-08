Prefeita dá posse a novos servidores efetivos na prefeitura de Vilhena

São quase 50 servidores; É a segunda convocação realizada neste ano

A prefeita Rosani Donadon (PMDB) reuniu seus secretários, nesta terça-feira, 29, para assinar o decreto de posse aos novos servidores efetivos contratados pela prefeitura municipal de Vilhena (PMV), através do último concurso público realizado pelo município.

Essa é a segunda convocação de servidores que a prefeita realiza neste ano. De acordo com o secretário de administração, Miguel Câmara, em torno de 50 aprovados no concurso de 2013, que não estavam no grupo de obrigatoriedade, foram empossados desde o início da nova gestão.

No momento da assinatura do decreto de posse, a prefeita destacou aos servidores a responsabilidade de servir à população. “Sei que cada um vem para somar. Quero poder contar com vocês. Vilhena precisa ir bem para atrair investimentos para a cidade”, mencionou.

A titular da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), professora Raquel Donadon, disse que há uma carência de servidores para cobrir os setores na área educacional. E que cuidadores, nutricionista, merendeira, contador, pedreiro, técnico de informática, supervisor e orientadores já foram convocados para somar a pasta.

O vice-prefeito, Darci Cerrutti (DEM), deu as boas-vindas aos novos funcionários e alertou sobre a responsabilidade do agente público, como o bom desempenho de cada função ajuda na engrenagem das ações realizadas aos munícipes.

Os novos contratados foram lotados em diversas pastas da PMV. Entre os secretários presentes durante o ato oficial, estavam: Marco Aurélio Vasquez (Saúde), Esteban Vera (Comunicação), Rogério Medeiros (Agricultura), Fábio Sartori (Trânsito), Sérgio Nakamura (Fazenda) e Arijoan Cavalcante (Diretor do SAAE).

Texto e fotos: Assessoria