Prefeito destaca apoio de Luizinho Goebel na liberação de emenda para o Festival de Praia

O Prefeito de Pimenteiras do Oeste Olvindo Luiz Dondé (PDT), fez questão de destacar e agradecer está semana o apoio do deputado estadual Luizinho Goebel (PV) que destinou uma emenda individual de R$ 80 mil para a realização da 1ª Feira de Artesanato e do 27° Festival de Praia de Pimenteiras do Oeste 2017.

O prefeito disse que o deputado Luizinho tem sido um grande parceiro para o município, destinando recursos para obras de infra-estrutura e para fortalecer o turismo de Pimenteiras, também destacou o apoio que vem recebendo da vice-prefeita Valeria Garcia (PP) da Câmara de Vereadores, do comercio local, proprietários de pousadas do município, secretários municipais e funcionários do município.

O deputado Luizinho Goebel, também elogiou a organização do Festival de Praia. Ele reafirmou seu apoio e luta pelo Município. “Estou nesta luta junto com o prefeito Vino porque acredito que Pimenteiras, ao lado do turismo, o prefeito vai colocar ao município novamente entre os maiores eventos da cidade e do Cone Sul do estado de Rondônia”, ponderou Goebel.

Vino disse, “O turismo é uma indústria sem chaminé e gera muitos empregos. Quem governa não pode ignorar isso”, enfatizou o prefeito.

Autor e foto: Assessoria