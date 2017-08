PRO-Leite tem R$ 35 milhões e governador determina investimento em geração de renda para o pequeno produtor

O governador Confúcio Moura publicou em seu blog pessoal, sugestões de projetos para a movimentação de R$ 35 milhões que estão sem investimento na conta do PRO-Leite, que é um fundo estadual criado para incentivar e aumentar a produção leiteira no Estado.

Além de sugestões para os órgãos federais e estaduais EMBRAPA (cooperação com a Fundação de Pesquisa do Estado de Rondônia (FAPERO) a fim de contratar bolsistas para o laboratório), SEBRAE (movimentação do projeto Mais Leite, aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado, que está há 4 anos parado), EMATER (abertura de edital para a contratação de 40 técnicos em todo o Estado para ampliar o alcance do programa de pastos rotacionados e irrigados) e SEAGRI (pagamentos de fretes de calcário para pequenos produtores), o governador sugeriu também, programas para as prefeituras a fim de movimentar e alavancar a produção leiteira, que o próprio almeja em cerca de quatro milhões de litros de leite por dia, em todo o Estado.

Dentre às sugestões incumbidas aos municípios, Confúcio especificou a promoção de eventos municipais por parte da SEAGRI e usou como exemplo a cidade de Machadinho, onde com apenas dois técnicos, tem promovido o aumento da produção leiteira, com inseminações, pastejo rotacionado, entre outras práticas.

Ao Banco do Povo, o governador incumbiu a função de financiar tourinhos e matrizes, como também, projetos inovadores que possam partir da EMATER ou escritórios credenciados.

Confúcio deixou também, sugestões de uso dos parques de exposições, que reúnem as maiores lideranças dos municípios e que segundo ele, são grandes demais para serem usados apenas sete dias no ano. Os parques devem ser utilizados como palco de grandes eventos e treinamentos, assim como de leilões de gado de elite.

Só para a cidade de Colorado, foi estipulado pelo governador, a quantia de R$750 mil para a financiar o projeto Fertilização In-vitro (FIV), criado em parceria com a EMATER, Instituto Federal de Educação(IFRO) , SICOOB e laticínios, que visa a introdução do embrião pronto na vaca, tendo o pagamento feito após a comprovação de prenhes, que viria com cerca de 60 dias após o implante.

Após tudo sugerido e esmiuçado, o governador Confúcio Moura passou a incumbência de organizar e fazer acontecer, para a Secretaria da Agricultura e deixou sua inconformidade com uma quantia tão alta parada em conta, que segundo suas palavras, é injustificável.

