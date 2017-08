Secretário de turismo fala sobre os preparativos finais para realização do festival de praia

Em visita a redação no Extra de Rondônia nesta terça-feira, 29, o secretário de turismo de Pimenteiras, Carlos Rogério Rodrigues, contou sobre os preparativos para a 27ª edição do Festival de Praia do município.

De acordo com Carlos já está praticamente tudo pronto, nesta semana deu iniciou nas montagens das barracas, na disposição de energia e água encanada, na limpeza da praia e já foi aberto o processo para contratação de banheiros, seguranças, som, iluminação e das bandas que irão se apresentar no evento.

Segundo ele, o festival trará como atração as bandas Swing Bahia Brasil, Banda Flesh Music, DJ Sebastian e Orlando Mendes, haverá também o concurso garota do verão, competições de vôlei de praia e muitas novidades nos estandes de artesanatos.

O secretário também ressaltou que estão sendo pavimentadas as vias que ligam Cerejeiras a Pimenteiras, com intuito de proporcionar comodidade e segurança aos turistas que irão participar do evento.

Em relação à organização do fluxo durante o festival, o secretário informou que para organizar o trânsito o motorista irá estacionar seu carro a cerca de 50 metros de distância, em um local seguro e apropriado.

Carlos finalizou convidando toda a região para ir prestigiar o festival que ocorrerá na próxima semana.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação