Segundo IBGE, Rondônia já está com mais de 1,8 milhão de habitantes

A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística publicou hoje no Diário Oficial da União a Resolução nº 4, de 28 de agosto de 2017, assinada pelo presidente da autarquia, Roberto Luís Olinto Ramos, o relatório sobre as estimativas da população de estados e municípios brasileiros.

Segundo a estimativa, Rondônia possui atualmente um milhão, oitocentos e cinco mil e 788 habitantes, dos quais aproximadamente 520 mil somente na capital Porto Velho. O menor município habitado no Estado é Pimenteiras, no Cone Sul do Estado com 2.410 habitantes.

Na divulgação, feita pelo IBGE, a população de Porto Velho está marcada com um asterisco (*) como forma de alertar sobre uma ação judicial que corre na Justiça Federal no Estado, movida pela Prefeitura, contra a população anteriormente publicada pelo instituto, de 494 mil habitantes.

A judicialização contra o IBGE se deu porque o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é calculado com base no número de habitantes. Como a população do Município reduziu, segundo o IBGE, Porto Velho, perdeu dinheiro por um suposto erro na contagem da população da capital.

CONFIRA A RESOLUÇÃO E A POPULAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO RONDONIENSE:

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

RESOLUÇÃO No- 4, DE 28 DE AGOSTO DE 2017

O PRESIDENTE da FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), no uso de suas atribuições, e em cumprimento ao que determina o Art. 102 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992 e a Lei Complementar nº 143 de 17 de julho de 2013, resolve:

Art. 1º Divulgar, as estimativas da População para Estados e Municípios com data de referência em 1º de julho de 2017, constantes da relação anexa, para os fins previstos no inciso VI do Art. 1º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO LUIS OLINTO RAMOS

ANEXO

População Residente Segundo as Unidades da Federação e Municípios

Ordem Unidades da Federação População

RONDÔNIA 1.805.788

ORDEM MUNICÍPIOS POPULAÇÃO

0001 – Alta Floresta D’Oeste 25.437

0002 – Alto Alegre dos Parecis 14.045

0003 – Alto Paraíso 20.916

0004 – Alvorada D’Oeste 16.747

0005 – Ariquemes 107.345

0006 – Buritis 39.044

0007 – Cabixi 6.224

0008 – Cacaulândia 6.460

0009 – Cacoal 88.507

0010 – Campo Novo de Rondônia 14.484

0011 – Candeias do Jamari 25.266

0012 – Castanheiras 3.550

0013 – Cerejeiras 17.934

0014 – Chupinguaia 10.593

0015 – Colorado do Oeste 18.467

0016 – Corumbiara 8.659

0017 – Costa Marques 17.400

0018 – Cujubim 22.443

0019 – Espigão D’Oeste 33.030

0020 – Governador Jorge Teixeira 9.745

0021 – Guajará-Mirim 47.451

0022 – Itapuã do Oeste 10.310

0023 – Jaru 55.871

0024 – Ji-Paraná 132.667

0025 – Machadinho D’Oeste 38.609

0026 – Ministro Andreazza 10.751

0027 – Mirante da Serra 12.258

0028 – Monte Negro 16.186

0029 – Nova Brasilândia D’Oeste 21.747

0030 – Nova Mamoré 28.891

0031 – Nova União 7.769

0032 – Novo Horizonte do Oeste 10.051

0033 – Ouro Preto do Oeste 39.759

0034 – Parecis 5.904

0035 – Pimenta Bueno 38.051

0036 – Pimenteiras do Oeste 2.410

0037 – Porto Velho 519.436 (*)

0038 – Presidente Médici 22.124

0039 – Primavera de Rondônia 3.411

0040 – Rio Crespo 3.829

0041 – Rolim de Moura 57.074

0042 – Santa Luzia D’Oeste 8.198

0043 – São Felipe D’Oeste 5.994

0044 – São Francisco do Guaporé 19.694

0045 – São Miguel do Guaporé 24.181

0046 – Seringueiras 12.653

0047 – Teixeirópolis 4.931

0048 – Theobroma 11.350

0049 – Urupá 13.106

0050 – Vale do Anari 11.149

0051 – Vale do Paraíso 8.047

0052 – Vilhena 95.630

(*) População Judicial: 494.013 habitantes. Processo Judicial nº 12316-40.2016.4.01.4100 – Seção Judiciária de Rondônia.

