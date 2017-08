Acusado de matar adolescente no Cristo Rei é preso e está respondendo por outros crimes

Foi encaminhado nesta terça-feira, 29, para a 1ª Vara Criminal de Vilhena a denúncia contra um jovem de 20 anos, por ter matado o adolescente de 16 anos em outubro do ano passado no bairro Cristo Rei.

Segundo informações da Policia Civil, a prisão preventiva do acusado foi definida no dia, 16 de agosto e cumprida no Centro de Ressocialização Cone Sul, onde o jovem está cumprindo pena pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e por receptação. Totalizando uma penalidade de 11 anos e dois meses de reclusão.

Há indícios de que a morte do adolescente tenha sido por engano, pois o mesmo não possuía antecedentes criminais, trabalhava, estudava, era residente da zona rural de Chupinguaia e havia poucos meses que havia se mudado para Vilhena.

De acordo com a PC o acusado foi preso após oito dias do assassinato pelo porte de arma de fogo. Ao realizar o exame de balística foi comprovado que o projétil que atingiu o adolescente era o mesmo da arma apreendida.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração