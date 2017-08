CASO JÉSSICA: em depoimento, mãe de Ismael afirma que Diego teria causado a separação do filho com a ex-esposa

A mãe de Ismael José da Silva, que prestou depoimento hoje, na segunda fase da audiência de instrução dos réus e testemunhas do “caso Jéssica”, afirmou que a separação do mesmo com sua ex-esposa, com quem tem um filho, teria partido após Diego de Sá parente, seu primo e também acusado da morte da jovem Jéssica, ter relatado para sua própria mãe que havia visto Ismael deitado em uma rede na casa da vítima, relato este, que acabou chegando aos ouvidos da atual esposa naquele momento, causando desentendimento entre ambos.

Além da referida afirmação, a mulher relatou que seu filho era amigo do irmão de Jéssica, antes mesmo do início do relacionamento entre os dois e que Diego se apresentava nervoso durante as buscas da jovem, tendo Ismael lhe confessado no momento, que suspeitava da aparente ansiedade demonstrada pelo primo.

A mãe do acusado confirmou o depoimento feito por um agente penitenciário, que teria participado de um mutirão formado em prol da localização da vítima, onde relatou que diante de uma questão levantada por uma irmã de Ismael, se alguém já tinha realizado buscas próximo ao sítio de seus avós, onde de fato o corpo foi encontrado, Diego se adiantou afirmando que sim, alegando também, que nada havia sido localizado por lá.

A reportagem do Extra de Rondônia continua acompanhando a audiência e em breve trará detalhes do depoimento de Ismael José da Silva.

Texto e foto: extra de Rondônia