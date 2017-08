Confira quem foram os ganhadores dos ingressos para o show de Léo & Raphael

O Extra de Rondônia sorteou cinco entradas para o show da dupla sertaneja Léo & Raphael que ocorrerá nesta sexta-feira dia, 01, no salão do parque de exposições Ovídio Miranda, em Vilhena.

Os ganhadores podem vir retirar seus ingressos na sexta-feira, das 08h00 às 11h30 ou das 14h00 às 17h00. Na sede do site, localizada na Avenida Liberdade nº 3399 no Centro. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação com foto.

Os ganhadores são:

Adélia Ferreira

Ana Francielle Correia de Souza

Lucas Amorim da Silva

Mateus Coradini Tavares

Simone Moreira

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação