EXCLUSIVO: Laudo dá positivo para presença de sangue na calça de um dos acusados do Caso Jéssica

O Extra de Rondônia teve acesso com exclusividade ao terceiro laudo pericial realizado na calça jeans que Ismael José da Silva, acusado de assassinar a ex-namorada, Jéssica Moreira Hernandes, usava no dia do crime.

O primeiro teste, que foi realizado em Vilhena, deu negativo para a presença de sangue, porém, um novo teste realizado com materiais diferentes, deu positivo através de luminescência.

Diante disso, a peça foi encaminhada para Porto Velho, onde passou por uma nova perícia de confirmação, porém, o perito responsável realizou somente a coleta de material genético, não se atentando para o referido detalhe, por isso no dia 23, quando foi realizada a primeira audiência de instrução dos réus e testemunhas, o laudo foi novamente solicitado pelo delegado Rodrigo Spiça, responsável pelas investigações do caso.

O novo laudo, que chegou ainda na semana passada e deu positivo para a presença de sangue humano na peça de roupa, não sendo possível a coleta de DNA devido a mancha estar muito fraca, pelo fato de talvez a mesma ter sido lavada, foi anexado ao processo e será apresentado nesta quinta-feira, 31, na segunda fase da audiência, que ocorre neste exato momento e está sendo acompanhada pela reportagem do site.

Texto e fotos: Extra de Rondônia