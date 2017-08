Homem acusado de cometer duplo homicídio no Cristo Rei será julgado no próximo mês

Foi marcado para o dia, 28 de setembro de 2017, sessão no tribunal do júri para o julgamento de Igor Ricardo de Matos da Silva, do qual foi indiciado pela morte de Matheus Martins da Silva e Émerson Bevettor Severino Rocha.

O crime ocorreu no dia 7 de março de 2017, na Rua 1501, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, e a motivação seria por questões de rivalidade de grupos criminosos dos quais ambos faziam parte.

De acordo com o inquérito, Igor dificultou a defesa da vida de Émerson, pois o mesmo não tinha divergência entre si sendo morto por estar na companhia de Matheus na hora da execução.

Igor será levado ao banco dos réus, e será julgado por júri popular. Ele responde por duplo homicídio qualificado.

