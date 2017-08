TAÇA ACIV: mais duas partidas ocorreram na sede esportiva

Foi realizado nesta terça-feira, 30, mais duas partidas da Taça Aciv de futebol Society 2017 na Sede Social Esportiva da Associação e Empresarial de Vilhena (ACIV).

Na categoria Veterano a equipe Chácara Boa Vista ficou no placar de 2 a 2 com o time Mecânica do Valdo/ Mundo Alcalino/A.T.E.C.

E no Master o time União Futebol Clube venceu pelo placar de 3 a 0 a equipe Estrela do Norte Futebol Clube.

Texto e Foto: Extra de Rondônia