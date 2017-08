Teto do Detran cede com chuva, danifica equipamentos e deixa sistema fora do ar

A forte chuva que caiu na região de Vilhena, nesta quarta-feira, 30, além de diversos prejuízos causados a moradores e empresários, também afetou alguns órgãos públicos.

Um deles foi o teto do prédio do Detran que cedeu e acabou caindo, com isso, as águas invadiram o local e molhou diversos equipamentos, inclusive computadores, e danificou todo sistema de informática.

À reportagem do Extra de Rondônia confirmou in loco que o Detran não está aberto ao público, só quando o sistema for restabelecido e os problemas sanados votará a atender.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia