Veja quem ganhou os ingressos para o show acústico do Ratto

O Extra de Rondônia em parceria com Old Ranch sorteou dez entradas para o show do cantor Ratto que ocorrerá nesta quinta-feira, 31, em Vilhena.

Os ganhadores podem vir retirar seus ingressos das 08h00 às 11h30 ou das 14h00 às 17h00. Na sede do site, localizada na Avenida Liberdade nº 3399 no Centro. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação com foto.

Os ganhadores são:

Tainara Grosbelli Azevedo

Alexandre da Silva Carvalho

Samuel de Andrade

Carlos Kauan Mathias Santos

Aryana Rodrigues Bonatto

Rosangela Valiante

Jade Aline Porfirio

Júnior Andrade

Camila Zequi

Eduardo de Araújo Santos

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação