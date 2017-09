Fórum de Vilhena implanta novo sistema de segurança na entrada do prédio

Na manhã desta sexta-feira, 1, o Extra de Rondônia entrevistou a Supervisora de Segurança do Fórum Desembargador Leal Fagundes, em Vilhena, Ester Oliveira de Araújo, para explicar como funciona o novo sistema de segurança na entrada da Comarca.

De acordo com Ester, o sistema implantado no Fórum determina que as pessoas que pretendem acessar o prédio da instituição realizem uma espécie de cadastramento. O visitante será fotografado e terá seu CPF e RG registrado em um banco de dados.

A supervisora explicou que, o novo método foi implantado no início do mês de agosto. E, com exceção dos funcionários, todos que frequentam o prédio precisam fazer o registro, incluindo advogados.

Ester ressalta que, o objetivo desse novo sistema é saber quem acessa as dependências do Fórum. “A pessoa que fez o registro não precisa fazer em outra Comarca, o sistema são interligados”, esclareceu a supervisora.

Ester enfatiza que, além do registro, também será instalado uma porta giratória com detector de metal e uma aparelho de raio-x, para identificar objetos em bolsas e mochilas.

Texto e Fotos: Extra de Rondônia