Idaron abre inscrições para contratar 15 médicos veterinários em Rondônia

Remuneração será de R$ 2,5 mil – as inscrições iniciam dia 1 de setembro, e encerram dia 11. Contratação deve ser realizada este ano, segundo Idaron.

Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) abriu processo seletivo, nesta sexta-feira, 1, para contratar 15 médicos veterinários.

De acordo com a instituição, os aprovados irão atuar na inspeção de produtos de origem animal.

Conforme o Idaron, a contratação será de um ano e pode ser prorrogada pelo mesmo período. Os candidatos serão selecionados através do processo seletivo simplificado e Os interessados devem enviar a documentação exigida para o e-mail processoseletivo@idaron.ro.gov.br. O edital pode ser acessado na página da instituição.

A divulgação oficial do resultado será dia 27 de setembro, após a avaliação de títulos e recursos enviados pelos candidatos.

As vagas são para as cidades de: Alta Floresta do Oeste, Ariquemes, Candeias do Jamari, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaci-Paraná, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Nova Dimensão, Presidente Médici, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e São Miguel do Guaporé.

Fonte: Extra de Rondônia