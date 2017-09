Irmão da vítima de furto identifica moto roubada e junto a PM recupera veículo

Nesta, quarta-feira, 30, um veículo que havia sido furtado na Rua Colômbia, bairro Liberdade em Cerejeiras foi identificado pelo irmão da vítima e recuperado pela Polícia Militar (PM).

De acordo com Informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, S. Cabral trafegava pelo 3ª Eixo, sentido Centro, quando se deparou com dois homens em duas motocicletas, sendo que um dos suspeitos empurrava uma moto NXR Bros, de cor preta, com as mesmas características do veículo que havia sido furtado de seu irmão.

Ao se aproximar, constatou-se que a motocicleta era realmente de seu irmão. A dupla foi informada sobre a situação e a Polícia Militar foi acionada. Diante da situação os homens fugiram em uma das motos tomando rumo ignorado.

Os policiais realizaram diligências pela região, mas não obtiveram êxito na localização dos suspeitos. O veículo recuperado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil (DPC) onde ficou a disposição da Justiça.

Texto e Foto: Extra de Rondônia