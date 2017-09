MPE – RO abre Processo Seletivo destinado a Pós-Graduandos

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPE – RO) destinado à formação de cadastro reserva de Estagiários.

Passível de prorrogação por igual período, esta seleção tem validade de um ano e será composta por Prova Objetiva de múltipla escolha e caráter eliminatório/ classificatório. O exame está previsto para o dia 22 de outubro de 2017.

Os interessados devem ser alunos de Pós-Graduação dos seguintes cursos: Administração, Arquitetura, Serviço Social, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Informática, Psicologia e Publicidade e Propaganda.

As pré-inscrições devem ser realizadas até o dia 28 de setembro de 2017, por meio do endereço eletrônico www.mpro.mp.br. Após isto, elas devem ser confirmadas no Ministério Público, mediante documentação comprobatória.

O local para confirmar a inscrição é Rua Jamari, nº 1.555, bairro Olaria, Porto Velho. Não haverá taxa referente à participação, ao invés disto, o candidato poderá doar um quilo de alimento não perecível.

O estagiário deverá atuar pelo prazo máximo de três anos, em jornada diária de quatro horas, possivelmente no período da manhã, mediante bolsa-auxílio de R$ 1,8 mil mais auxílio-transporte.

Mais informações podem ser consultadas no edital de abertura disponibilizado na íntegra em nosso site.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Karina Felício