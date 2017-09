Processo Seletivo do CETAS – RO preenche vagas em Ouro Preto do Oeste

No estado de Rondônia, o Centro de Educação Técnico Profissional na área de Saúde (Cetas) abre 30 inscrições de Processo Seletivo destinado a formar cadastro reserva e preencher duas vagas na área de Enfermagem.

Temporariamente, os profissionais graduados ou pós-graduados em nível de especialização, mestrado ou doutorado irão atuar como Instrutores Enfermeiros do curso de qualificação de Assistência em Enfermagem.

Ao atuarem no município de Ouro Preto do Oeste, prestando serviços que visam a melhoria da qualidade no atendimento do SUS, os contratados farão jus à salários de R$ 29,00 a R$ 55,00 por hora-aula prestada.

As aulas serão ministradas de acordo com o seguinte componente curricular: Módulo Introdutório; Módulo I e II – Assistência Direta; Módulo III – Controle de Infecção; Módulo IV – Coleta de Amostras e Preparo para Exames; Módulo V – Cuidados de Enfermagem no Preparo de Administração de Medicamentos; Módulo VI – Assistência de Enfermagem em Urgências e Emergências; Módulo VII – Centro Cirúrgico; e Dispersão Supervisionada.

Presencialmente, as inscrições prosseguem até o dia 5 de setembro de 2017, das 8h às 15h de segunda a quinta-feira, e das 8h às 13h na sexta-feira, na sede do CETAS, localizado na Avenida Rafael Vaz e Silva, nº 3.047, bairro Liberdade, Porto Velho – RO.

Há também a opção de se inscrever em Ouro Preto do Oeste – RO, na sede do Posto de Saúde Cohab, situado na Rua Aluísio Ferreira, s/n, bairro Cohab, das 7h30 às 12h30, de segunda a sexta-feira.

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, conforme os critérios de desempate e os pontos obtidos na análise de títulos. Este Processo Seletivo será válido por um ano.

Em nossa página eletrônica, o edital publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia encontra-se acessível.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto: Karina Felício