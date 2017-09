Sicoob Credisul inaugura agência em Sapezal

Localizada em uma das cidades mais promissoras do noroeste do Mato Grosso, a nova agência é o 21º posto de atendimento da cooperativa de crédito.

Começou a funcionar nesta segunda-feira, dia 28/8, a mais nova agência da Sicoob Credisul. O Posto de Atendimento número 21 está localizado em Sapezal, cidade do médio norte do Mato Grosso, conhecida pela pujança econômica, cuja base vem principalmente da agricultura. A inauguração oficial da agência aconteceu no sábado, dia 26/8, com a presença da diretoria da Sicoob Credisul, autoridades municipais, empresários e cooperados.

Participaram da inauguração, os diretores da cooperativa, Ivan Capra, Vilmar Saúgo e Dante Hahn; o prefeito, Valdecir Casagrande; o presidente da CDL, Márcio Milton Schwingel; o presidente da Câmara de Vereadores, Márcio José Bonifácio, além de outras autoridades.

Estrategicamente localizada no centro da cidade, próxima a bancos e à prefeitura do município, a nova agência é ampla e moderna, o que proporcionará conforto e comodidade aos cooperados. O prédio tem 280 metros quadrados e conta com seis funcionários. “A agência ainda tem poucos associados, visto a recente inauguração, mas é questão de pouco tempo para mudarmos esse quadro uma vez que a região tem um grande potencial”, explica a gerente da agência Juliana Favini Onibene.

Para o diretor executivo da Sicoob Credisul, Vilmar Saúgo, a expectativa de crescimento da nova agência é a melhor possível. “Queremos, sobretudo, contribuir com a comunidade local para que a região cresça com sustentabilidade, pois este é um dos nossos maiores princípios cooperativistas. E para isso contamos com todos os produtos e serviços de uma instituição financeira de ponta, operando com quase nenhuma tarifa o que gera economia aos cooperados. Tudo isso, com o nosso grande diferencial que é a distribuição do resultado financeiro ao cooperado – o verdadeiro dono de tudo isso”, ponderou Saúgo.

Já o diretor-presidente da Sicoob Credisul, Ivan Capra, ressaltou a importância econômica do município para justificar a implantação da agência em Sapezal. “Não é de hoje que sabemos da importância de Sapezal para a economia de toda essa região, tanto que há três anos Sapezal e Lucas do Rio Verde, figuraram entre os 10 municípios que mais cresceram no país nos últimos 13 anos. Ambas nasceram do agronegócio e têm o setor como pilar da economia, ou seja, a base econômica do município é forte, estável e consolidada. Por isso escolhemos o município que nos recebeu de braços abertos”, informou Capra, salientando ainda que a inauguração do novo posto de atendimento faz parte do planejamento estratégico de expansão da cooperativa.

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Fotos: Assessoria